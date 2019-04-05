Panasonic Lumix DC-G95 стоит 1200 долларов

Длительное время камера Panasonic Lumix GH-5 пользовалась невероятным спросом на рынке, так как она позволяла получить доступ к записи 4К видео на 60 кадрах за небольшие деньги. Плюс объективы для данной камеры не такие уж и дорогие, как для камер конкурентов. Теперь же компания выпускает новый продукт под названием Panasonic Lumix DC-G95, который является некой улучшенной версией. Это беззеркальная камера, которая будет продаваться с байонетом Micro Four Thirds для сменной оптики. То есть, если у вас уже есть объективы для 4/3, то самое время присмотреться к данной новинке. Есть мнение, что это очередной хит, который будут продавать за приличные деньги — всего за 1200 долларов можно получить «тушку». Хорошая цена, как по мне.