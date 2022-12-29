Panasonic Lumix S5 Mark II сможет снимать видео в 6K

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт поделился подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Panasonic Lumix S5 Mark II, которая будет представлена 16 февраля следующего года. Итак, устройство оснастят 24,3-Мп сенсором CMOS, электронным OLED-видоискателем с разрешением 3,68 Мп, 3-дюймовым откидным поворотным дисплеем с разрешением 1,84 Мп, 5-осевой системой стабилизации, интерфейсами USB-C и HDMI, двумя слотами для карт SD, а также возможностью снимать видео в разрешении 6К с 30 к/с или 4К с 60 к/с. Также источник сообщает о скором выходе объектива Lumix S 14-28 mm F4-5.6 и более продвинутой камеры Lumix S5 II X.