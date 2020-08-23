Panasonic Lumix S5 будет стоить 2000 долларов

Сразу несколько источников поделились подробностями о цене на беззеркальную полнокадровую камеру Panasonic Lumix S5, выход которой ожидается 2 сентября. Итак, вариант Body будет стоить 2000 долларов (около 150 тысяч рублей), а в комплекте с объективом Lumix 20-60 мм – 2300 долларов (примерно 173 тысяч рублей).

Камере прочат 24,2-Мп датчик изображения CMOS, возможность записывать 4К-видео до 30 к/с и Full HD до 60 к/с в полнокадровом режиме, а также 4К/60 к/с в режиме APS-C, электронный OLED-видоискатель разрешением 2,36 млн пикселей и частотой обновления 120 Гц, подвижный 3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1,84 млн пикселей, расширенный диапазон светочувствительности ISO 100-204800, пятиосевую матричную стабилизацией, серийную съемку со скоростью 7 к/с, защиту от пыли влаги, аккумулятор с автономностью в 440 кадров, интерфейсы USB 3.1 Gen1, HDMI, разъемы для внешнего микрофона и для наушников, два слота для карт памяти UHS-I и UHS-II, габариты 132,6:97,1:81,9 мм и массу с батареей 714 г.
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