Panasonic Lumix TZ95 для фанатов путешествий

Пользователям нравятся компактные фотоаппараты, так как это позволяет не таскать с собой здоровенную зеркальную камеру. Если вы хоть раз путешествовали с зеркальным фотоаппаратом, то понимаете, что это крайне неудобно. В этом плане Panasonic Lumix TZ95 намного круче — камера занимает очень мало места в кармане, ее можно просто в куртку бросить и носить с собой на прогулки, снимая какие-то красивые места. Особенно продукт заинтересует тех, кто хочет путешествовать и при этом снимать видео, так как камера умеет записывать видео в разрешении 4К на 30 кадрах в секунду. Для начинающего блогера, который хочет получить максимальное качество изображения, это просто идеальный вариант. Да и стоит камера всего 450 долларов, это не очень много.