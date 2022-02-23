Panasonic выпустила камеру LUMIX GH6 с функцией записи 5,7K ProRes HQ

Panasonic представила долгожданную камеру LUMIX GH6, это преемник чрезвычайно успешной камеры GH5. LUMIX GH6 улучшен по нескольким направлениям. Во-первых, у него новый 25,2-мегапиксельный сенсор, который на 20% больше. Этот новый датчик имеет более широкий динамический диапазон в 12+ ступеней, из которых 13+ ступеней можно увеличить с помощью новой функции Dynamic Range Boost.

GH6 оснащен обновленным процессором изображений Venus Engine, который,как утверждается, работает в два раза быстрее. Комбинация нового сенсора обеспечивает улучшенные характеристики высокой чувствительности, более быструю автофокусировку и уменьшение артефактов скользящего затвора. GH6 также включает в себя улучшенную стабилизацию изображения с помощью Dual IS 2. Эта 5-осевая гироскопическая стабилизация, как утверждается, обеспечивает впечатляющие 7,5 ступеней стабилизации, что делает ее пригодной для видео с рук даже с объективами без стабилизации.

GH6 расширяет обширный набор функций видеозаписи своего предшественника. Теперь он может бесконечно записывать видео в формате C4K 60p 10-бит 4:2:2, а также 4K 120p 10-бит 4:2:0 и 1080p 240p 10-бит 4:2:2. Видео 1080p также можно записывать со скоростью до 300 кадров в секунду с переменной частотой кадров. GH6 поддерживает профиль V-Log от Panasonic, который ранее присутствовал только в профессиональных видеокамерах компании и включен здесь бесплатно. Он поддерживает внешнюю запись с использованием встроенного полноразмерного порта HDMI 2.1, который поддерживает полный вывод 4K 120p RAW. Встроенная активная система охлаждения позволяет вести запись неограниченное время без перегрева. Что касается фотографии, камера поддерживает серийную съемку со скоростью 14 кадров в секунду с механическим затвором и впечатляющие 75 кадров в секунду с электронным затвором. 3,0-дюймовый дисплей на задней панели можно откинуть и повернуть, а электронный видоискатель оснащен OLED-дисплеем с разрешением 3680 000 точек.