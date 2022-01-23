Panasonic выпустила полнокадровую цифровую беззеркальную цифровую камеру Lumix BS1H

Panasonic выпустила полнокадровую цифровую беззеркальную цифровую камеру Lumix BS1H в Индии. Камера оснащена 24,2-мегапиксельным полнокадровым 35-мм сенсором с технологией Dual Native ISO, которая позволяет снимать видео со скоростью до 6K/24 кадра в секунду. Новинка может записывать видео с разрешением 4K со скоростью 60 кадров в секунду и предлагает запись FHD HFR вместе со звуком и автофокусом. Lumix BS1H имеет максимальное значение ISO 51 200, которое можно увеличить до 204 800.

Lumix BS1H может похвастаться возможностями видео RAW с Blackmagic Video Assist 12G HDR. Камера также имеет формат Panasonic V-Log и 14+ ступеней V-Log/V-Gamut. Кроме того, он поставляется с USB- и LAN-модемом и может использоваться в качестве пульта дистанционного управления для 12 камер с функцией LUMIX Tether for Multicam. Panasonic Lumix BS1H также поддерживает запись HDR с выходом видеоданных HLG, RAW для высококачественной записи в условиях низкой освещенности. Варианты подключения камеры включают в себя — Wi-Fi, Bluetooth, два слота для SD-карт, порт USB Type-C Gen 3.1, порты HDMI Type-A и XLR для микрофона.