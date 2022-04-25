Panic's Playdate — портативная игровая консоль в стиле ретро

Panic's Playdate — это портативная игровая консоль, анонсированная компанией еще в 2019 году. Предварительные заказы на Playdate начались в прошлом году, но фактический запуск причудливой портативной игровой консоли был отложен. Теперь Panic объявила, что первые поставки Playdate уже начались.

Дизайн Playdate включает в себя 2,7-дюймовый черно-белый дисплей, и у него буквально никогда не разрядится батарея, поскольку сбоку есть рукоятка для зарядки. На передней панели также есть несколько функциональных кнопок. Портативная игровая консоль выглядит как взрыв из прошлого по сравнению с высокооктановыми и стильными портативными устройствами, представленными в настоящее время на рынке. По словам Panic's, первая партия консолей Playdate начнет поставляться первым клиентам, оформившим предварительный заказ. В настоящее время Panic просит покупателей проявить терпение, поскольку продукт производится небольшими партиями.

Panic работает над расширением линейки игр, доступных для пользователей. Это обнадеживает разработчиков и вскоре представит приложение «Каталог», похожее на магазин игр. В устройство также интегрирован новый инструмент Playdate Mirror для Mac и ПК. Это позволяет пользователям отображать экран своей консоли на ПК и записывать видео, вести прямую трансляцию или использовать большой дисплей для проецирования текущей игры. Черно-белый дисплей Playdate может стать серьезным недостатком для потенциальных покупателей. Однако цель разработки этой консоли — играть в различные ретро-игры, не требующие цветов и аналоговых джойстиков.
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