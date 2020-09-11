Patriot Memory представила модули памяти Viper 4 Blackout с частотой до 4400 МГц

Patriot Memory представила модули памяти Viper 4 Blackout с частотой DDR4 4133 МГц, DDR4 4266 МГц и DDR4 4400 МГц.

Модули памяти будут продаваться комплектом на 16 Гб (8 Гб х 2). Модули используют 10-слойную печатную плату и матовый радиатор в стиле компании. Комплект памяти DDR4 4133 МГц (PVB416G413C8K) предлагает скорость при тайминге 18-22-22-42 и напряжении 1,4 В.

Комплекты памяти были тщательно протестирована на платформах Intel и AMD. DDR4 4266 МГц (PVB416G426C8K) работает при тайминге 18-26-26-46 и 1,45 В.

На все три комплекта распространяется пожизненная гарантия. Комплект памяти DDR4 4400 МГц (PVB416G440C8K) был протестирован с таймингами 18-26-26-46 с напряжением 1,5 В.

Стоимость модулей еще неизвестна.
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