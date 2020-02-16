Patriot Viper Gaming выпустила игровую гарнитуру

Patriot Viper Gaming V380 обеспечивают кристально чистое качество звука благодаря 53 мм Hi-Fi драйверу. Гарнитура представлена в эргономичной концепции, шарнирные амбушюры большого размера. Оголовье регулируется. Производитель использовал белковую кожу.

Наушники Viper V380 обеспечивают 7.1 виртуальный объемный звук и оснащены пассивным шумоподавлением. Регуляторы громкости находятся на ухе. Съемный микрофон с ENC. Гарнитура оснащена RGB подсветкой, полностью настраиваемая с помощью ПО Viper. Гарнитура подключается с помощью оплетенного USB-кабеля длиной 2,1 м.

Игровая гарнитура V380 7.1 Virtual Surround Sound RGB доступна по цене 89,99 долларов.