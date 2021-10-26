Пейте чистую воду, используя бутылку для фильтрации воды CamelBak Lifestraw

CamelBak и Lifestraw объединили усилия для создания новой бутылки для воды, оснащенной прочной конструкцией CamelBak, а также интегрированной системой фильтрации воды, предоставленной командой Lifestraw, позволяющей пить чистую воду в любое время, путем фильтрации любых нежелательных химикатов и бактерий, где бы вы ни находились. Особенности включают в себя способность фильтровать воду на ходу, используя прочную бутылку, которая легка и безопасна для окружающей среды, которая автоматически фильтрует воду, удаляя любые нежелательные химические вещества и бактерии.

Вода фильтруется дважды, сначала удаляет бактерии, паразиты и микрочастицы пластика, а затем уменьшает количество свинца, неприятного вкуса, хлора и других нежелательных химикатов, обеспечивая постоянный поток чистой и безопасной гидратации.