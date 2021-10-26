Пейте чистую воду, используя бутылку для фильтрации воды CamelBak Lifestraw

CamelBak и Lifestraw объединили усилия для создания новой бутылки для воды, оснащенной прочной конструкцией CamelBak, а также интегрированной системой фильтрации воды, предоставленной командой Lifestraw, позволяющей пить чистую воду в любое время, путем фильтрации любых нежелательных химикатов и бактерий, где бы вы ни находились. Особенности включают в себя способность фильтровать воду на ходу, используя прочную бутылку, которая легка и безопасна для окружающей среды, которая автоматически фильтрует воду, удаляя любые нежелательные химические вещества и бактерии.

Вода фильтруется дважды, сначала удаляет бактерии, паразиты и микрочастицы пластика, а затем уменьшает количество свинца, неприятного вкуса, хлора и других нежелательных химикатов, обеспечивая постоянный поток чистой и безопасной гидратации.

Комментарии и отзывы CamelBak Lifestraw
Razer Zephyr планируют отправить в бета-тест…
Razer Zephyr планируют отправить в бета-тестВпервые мы узнали о Razer Zephyr на выставке CES 2021, когда маска ещё называлась Project Hazel. Zephyr —…
Fitbit официально представила Charge 5…
Fitbit официально представила Charge 5Компания Fitbit, принадлежащая Google, выпустила свой новейший фитнес-трекер Fitbit Charge 5. Фитнес-трек…
Представлены ультрафиолетовые камеры и светильники Philips…
Представлены ультрафиолетовые камеры и светильники PhilipsКомпания Signify (Euronext: LIGHT), мировой лидер в области освещения, представляет ультрафиолетовые каме…
Amazon представила браслет Halo View за 80 долларов…
Amazon представила браслет Halo View за 80 долларовКомпания Amazon расширила свой портфель носимых устройств, представив в прошлом году фитнес-браслет Halo …
Обзор портативного ирригатора Oclean W10 Water Flosser…
Обзор портативного ирригатора Oclean W10 Water FlosserС электрической зубной щеткой для ухода за полостью рта под брендом Oclean мы уже детально знакомились. О…
Почему лазерная эпиляция так популярна…
Почему лазерная эпиляция так популярнаЛазерная эпиляция по достоинству была оценена миллионами женщин во всем мире. Она позволяет радикально…
Xiaomi выпустила Mi Smart Band 6 NFC в Европе…
Xiaomi выпустила Mi Smart Band 6 NFC в ЕвропеXiaomi объявила на своем сентябрьском мероприятии, что Mi Smart Band 6 NFC отправится в Европу — dариант …
Пейте чистую воду, используя бутылку для фильтрации воды Cam…
Пейте чистую воду, используя бутылку для фильтрации воды CamCamelBak и Lifestraw объединили усилия для создания новой бутылки для воды, оснащенной прочной конструкци…
Обзор Dr.Bei GF3. Портативный ирригаторОбзор Dr.Bei GF3. Портативный ирригатор
Лучшие фены для волос. BaByliss D570DEЛучшие фены для волос. BaByliss D570DE
Обзор ReadySkin Glory. Ультразвуковой аппарат для ухода за кожей лицаОбзор ReadySkin Glory. Ультразвуковой аппарат для ухода за кожей лица
Обзор Polaris PETB 0503 TC. Электрическая зубная щетка с пятью режимамиОбзор Polaris PETB 0503 TC. Электрическая зубная щетка с пятью режимами
Обзор Xiaomi Dr. Bei Sonic Electric Toothbrush GY1. Недорогая электрическая щеткаОбзор Xiaomi Dr. Bei Sonic Electric Toothbrush GY1. Недорогая электрическая щетка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor