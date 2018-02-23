Pentax K-1 Mark II официально анонсировали

Официально представлена профессиональная полнокадровая зеркальная камера Pentax K-1 Mark II. Она пришла на смену первой модели, получила обновлённые возможности и крутой сенсор. Конечно, камерам компаний кроме Canon и Nikon очень тяжело пробиться на рынок профессиональных фотографов. Ведь, у профессионала уже есть автопарк оптики, которая стоит громадных денег - для портретов, архитектуры, свадебных фото, предметных фото. Покупая Pentax K-1 Mark II вы обрекаете себя на покупку еще десятка аксессуаров, но самое главное - нужно будет заново собирать всю оптику. Это громадные расходы и хотя сама тушка новинки стоит всего 2000 долларов, это относительно недорого, покупка оптики обойдется в громадные деньги. Это та причина, почему два кита остаются на рынке фотоаппаратов и никуда оттуда не денутся уже.