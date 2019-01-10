Перчатка NeoMano для людей страдающим параличом рук

Компания Neofect продемонстрировала перчатку NeoMano, которая помогает людям, страдающим от определенных видов паралича рук.

В прошлом году компания демонстрировала первую версию перчатки. С тех пор Neofect переработал перчатку несколькими важными способами. Во первых стало удобнее носить перчатку, поскольку титановые провода, используемые для подъема и опускания парализованных пальцев теперь скрыты. Первоначальная версия требовала жесткой связи между всеми компонентами NeoMano, которая была бы довольно громоздкой для реального использования. Нынешняя перчатка, подключается к блоку питания и управления, который крепится на предплечье пользователя. Neofect предполагает, что люди смогут использовать NeoMano в течение восьми часов без подзарядки, механизм позволит пользователям поднимать предметы весом до 1 кг.