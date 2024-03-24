Перекупщики продают камеру Fujifilm X100 VI за $4450

Как и предполагалось, компактная беззеркальная камера Fujifilm X100 VI оказалась очень популярной с самого начала продаж. Производитель не смог удовлетворить спрос и ограничить активность перекупщиков. Теперь последние продают горячую новинку на eBay по цене в 4450 долларов при рекомендованной цене в 1600 долларов. И это самый доступный вариант. Некоторые предложение доходят и до 8000 долларов.

Напомним, что Fujifilm X100 VI оснащается 40.2-Мп датчиком формата APS-C X-Trans CMOS 5 HR, чипом X-Processor 5, несъемным объективом Fujinon 23mm F/2 (35 мм в полнокадровом эквиваленте), матричной системой стабилизации (IBIS) с эффективностью в 6 ступеней экспозиции, записью видео в разрешении 6.2К с 10-битной глубиной цвета и 30к/с, а также 4К при 60 к/с и Full HD при 240 к/с, системой автофокусировки с 425 точками и функциями ИИ, новыми режимами имитации пленки, гибридным видоискателем OLED с разрешением 3.69 Мп, 3-дюймовым поворотным сенсорным экраном с разрешением 1.62 Мп, а также поддержкой Bluetooth и Wi-Fi.
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