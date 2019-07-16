Perenio IoT выходит на рынок России

Чешский технологический бренд Perenio IoT укрепляет свои позиции на рынке России и привлекает к сотрудничеству агенство Exactly. Его главной задачей станет разработка и реализация коммуникационной стратегии кампании для эффективного продвижения технологичных продуктов чешского производителя. Perenio IoT предлагает современную систему управления зданиями, где датчики объединены в одну единую экосистему и покрывают различные аспекты безопасности. Первое поколения умных датчиков и продвинутых камер видеонаблюдения компания представила в 2018 году, эти продукты уже доступны как на официальном сайте компании perenio.ru, так и в розничных сетях «М.Видео», «Ситилинк» и у других партнёров. Обязательно стоит обратить внимание.