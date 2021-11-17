Перезапуск франшизы Saints Row вдруг перенесли

Saints Row, перезагрузка шутера с открытым миром с упором на безумное веселье и всевозможные элементы чёрного юмора, была отложена. Главный креативный директор компании Volition Джим Бун объявил, что релиз будет доступен 23 августа 2022 года, а не 25 февраля. В своем заявлении Бун повторил, что будущий релиз не претерпевает каких-либо массовых изменений и что команда хорошо адаптировалась к неблагоприятным условиям, вызванным пандемией коронавируса. Но первоначальный крайний срок не давал команде достаточно времени, чтобы «отдать должное нашему видению», особенно с учетом «размера и размаха» новой игры. Бун добавил, что дополнительное время будет потрачено на то, чтобы игра получила дальнейшую полировку с акцентом на улучшение «общего качества и оптимизацию». Он завершил заявление, сказав, что готовый продукт «стоит того, чтобы подождать», особенно с учетом того, сколько будет стоить игра на момент релиза.

Стоит напомнить, что Saints Row — это чистая перезагрузка серии, которая бездействовала со времен выхода Gat Out of Hell в 2015 году. Ранее в этом году разработчики Volition заявили, что, несмотря на определенную симпатию к сериалу, в повествовании он исчерпал себя — тем более, что последний релиз был безумным путешествием с адом и прочими не совсем понятными аудитории элементами. Соответственно, разработчики решили начать всё с самого начала, чтобы получить хоть какой-то шанс завоевать былую любовь аудитории со всего мира.