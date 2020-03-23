Persona 5 Royal третья по популярности игра на платформе PlayStation 4

Persona 5 Royal это расширенная версия популярной игры получившая положительные отзывы. Игра была номинирована на игру года несколько раз подряд.

Игра была продана в количестве 400 тысяч экземпляров. По статистике, Persona 5 Royal является третьим в рейтинге популярности платформы PlayStation 4. После популярных игр Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto 5.

Persona 5 Royal предлагает улучшенную графику и разрешение, новый геймплей, новых персонажей и новую историю и открытый мир. Планируемая дата выхода игры лето 2020 года.