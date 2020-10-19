Первая приставка ZTE 5G

Китайский телекоммуникационный гигант ZTE объединился с China Unicom, чтобы анонсировать первую в отрасли конвергентную приставку 5G. STB имеет конструкцию три в одном, которая включает в себя функции гигабитного шлюза, маршрутизатора и телевизионной приставки.

Конвергентная приставка ZTE оснащена высокопроизводительным чипом, поддерживает AVS2.0, HEVC и декодирование видео сверхвысокой четкости. Он также имеет богатые интерфейсы и индикаторы, такие как HDMI и USB. Приставка 5G имеет прохладный черный внешний вид, где используется вертикальная ориентация с ультратонким основанием в трехмерном дизайне. Такая конструкция позволяет эффективно отводить тепло. Он также имеет вертикальную конструкцию карты внизу, которая является небольшой и удобной для пользователей.