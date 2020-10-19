Первая приставка ZTE 5G

Китайский телекоммуникационный гигант ZTE объединился с China Unicom, чтобы анонсировать первую в отрасли конвергентную приставку 5G. STB имеет конструкцию три в одном, которая включает в себя функции гигабитного шлюза, маршрутизатора и телевизионной приставки.

Конвергентная приставка ZTE оснащена высокопроизводительным чипом, поддерживает AVS2.0, HEVC и декодирование видео сверхвысокой четкости. Он также имеет богатые интерфейсы и индикаторы, такие как HDMI и USB. Приставка 5G имеет прохладный черный внешний вид, где используется вертикальная ориентация с ультратонким основанием в трехмерном дизайне. Такая конструкция позволяет эффективно отводить тепло. Он также имеет вертикальную конструкцию карты внизу, которая является небольшой и удобной для пользователей.
Комментарии и отзывы ZTE 5G
Обзоры:
Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6
Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6
Обзор Xiaomi Mi AIoT Router AC2350. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для Обзор Xiaomi Mi AIoT Router AC2350. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для "умного дома"
Новости:
Linksys представила два новых маршрутизатора серии E

Компания Linksys представила два новых маршрутизатора серии E. Это линейка доступных маршрутизаторов комп...
Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6

Классический сценарий установки роутеров в квартире предполагает его размещение в коридоре, он хорош, ког...
Netgear Nighthawk Pro Gaming XR1000 игровой маршрутизатор с Wi-Fi 6

Netgear представила игровой маршрутизатор Nighthawk Pro Gaming XR1000. Роутер предлагает беспроводное под...
Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Лучший микрофон для стримера. HyperX QuadCastЛучший микрофон для стримера. HyperX QuadCast
Обзор карты памяти GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3 128 GB (IRP-S6B0-1280R12)Обзор карты памяти GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3 128 GB (IRP-S6B0-1280R12)
Обзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний дискОбзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний диск
Лучшие детские умные часы. Jet Kid Star...
Лучшие детские умные часы. Jet Kid StarВыбор умных часов для ребенка — очень ответственный процесс, так как у продукта должны быть все функции п...
ASBIS и Pantum стали глобальными партнер...
ASBIS и Pantum стали глобальными партнерКомпании ASBIS и Pantum объявили о заключении глобального дистрибьюторского контракта. В рамках подписанн...
Представлен компактный десктоп ASUS Expe...
Представлен компактный десктоп ASUS ExpeКомпания ASUS представила малогабаритный десктоп ExpertCenter D700SA, который ориентирован на работу в оф...
Как будет выглядеть складной Huawei Mate...
Как будет выглядеть складной Huawei MateСкладной Huawei Mate X2 5G безусловно, находится в разработке. В сети появились предполагаемые изображени...
Смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition ...
Смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition Смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition отсутствовал на мероприятии Galaxy Unpacked. Теперь стало известн...
Игровой компьютер iBUYPOWER Element CL п...
Игровой компьютер iBUYPOWER Element CL пКомпания iBUYPOWER представила игровые компьютеры с жидкостным охлаждением Element CL. Компьютер оснащает...
Обзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор ...
Обзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор Не так давно мы рассматривали компактный видеорегистартор iBOX ...
В приложении Google Фото для Android поя...
В приложении Google Фото для Android пояСогласно сообщению компании Google, приложение Google Photo для Android, был обновлен с новыми возможност...
Android 11 уже доступна на Redmi K20 Pro...
Android 11 уже доступна на Redmi K20 ProНедавно была выпущена стабильная версия Android 11 для смартфонов Google Pixel, а сегодня на XDA Develope...
Ищем лучшие аксессуары для Microsoft Xbo...
Ищем лучшие аксессуары для Microsoft XboМногие геймеры предпочитают приобретать игровую консоль, так как она удобнее в использовании — не нужно н...
Netflix анонсировал Resident Evil: Infin...
Netflix анонсировал Resident Evil: InfinВо время Tokyo Game Show 2020 Capcom и Netflix объединились, чтобы анонсировать Resident Evil: Infinite ...
Характеристики Xiaomi Mi 10T и 10T Pro у...
Характеристики Xiaomi Mi 10T и 10T Pro уАвторитетный искатель утечек Судханшу Амбхоре поделился характеристиками смартфонов Xiaomi Mi 10T и Xiaom...
Обзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофоном
Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6
Обзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклономОбзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклоном
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателямиОбзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателями
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor