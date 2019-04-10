Первая стиральная машина от Redmi емкостью 8 кг за $ 120

Став независимым предприятием, Redmi выпустила пару новых смартфонов и первую бытовую технику - стиральную машинку Redmi 1A за $ 120.

Redmi 1A - это автоматическая стиральная машина с верхней загрузкой, которая, как и другие продукты Redmi, имеет довольно доступную цену. Она имеет емкость 8 кг с металлическим корпусом из PCM, который обладает высокой антикоррозионной активностью. Прозрачная крышка позволяет видеть состояние стирки вашего белья. Он также имеет несколько режимов стирки, включая режим самоочистки.

Стиральная машина Redmi 1A имеет высоту 944 мм, ширину 545 мм, вес 32 кг и номинальную потребляемую мощность 310 Вт. В отличие от других стиральных машин Xiaomi, у этой модели нет интеллектуальных функций и доступна лишь в белом цвете.