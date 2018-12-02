Первая в мире умная электрическая зубная щетка

Все больше и больше людей в мире начинают использовать электрические зубные щетки для чистки зубов каждый день. Стоматологический бренд Babahu анонсировал революционную электрическую зубную щетку Babahu X1, которая обладает искусственным интеллектом.

Щетка имеет U-образную форму и все, что вам нужно сделать, это сжать ее зубами. Babahu X1 направлена ​​на то, чтобы стать чем-то большим благодаря интегрированной микросхеме ИИ, которая способна разделить зубы на области (резцы, клыки и моляры) и продолжить чистку каждого из них с разной интенсивностью. В дополнение к сложным алгоритмам ИИ устройство водонепроницаемое, соответствует степени защиты IPX7, а щетка изготовлена из одобренного FDA пищевого силикона.

Специальная конструкция позволяет чистить зубы, не занимая ваших рук. Babahu X1 доступен в трех версиях, в зависимости от потребностей пользователя: для детей от 2 до 6 лет, от 6 до 12 лет и старше 12 лет.

Устройство оснащено беспроводной быстрой зарядкой стандарта Qi, в режиме ожидания срок автономной работы устройства составляет 30 дней. Babahu X1 будет доступен с января 2019 года, а ориентировочная стоимость 79 долларов США.