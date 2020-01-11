Первая в мире умная картошка SMART POTATO

В Лас-Вегасе на выставке CES 2020 представили первую в мире умную картошку.

Разработали ее ребята из французского стартапа BPZ Lans.

Специальная плата вставляется внутрь корнеплода и с помощью Bluetooth подключается к смартфону.

После подключения, система передает на экран смартфона мысли картошки.

Устройство работает автономно без подключения к источнику питания. Устройство используют свою металлическую пластину в качестве электродов, и картошка сама генерирует электрический ток нужной мощности.

Как только энергия заканчивается у картошки, то ее можно заменить на другую. Стоит такое умное устройство 34 долларов.