Первые 4К проекторы от компании BenQ

Компания BenQ выпустила новые проекторы CinePrime W2700 и W5700, которые, предположительно, являются первыми 4K-проекторами в мире, демонстрирующими до 100% кинематографических цветов DCI-P3.

Проекторы также включают поддержку HDR-Pro и заводскую калибровку цвета. Оба также поддерживают 100 процентов Rec.709 и, таким образом, обеспечивают исключительную точность цвета. Проекторы также поддерживают другие технологии BenQ, такие как CinemaMaster Video+, которые могут придать кинотеатру качество кинотеатра в вашей комнате. W5700 - это более крупный проектор благодаря своим дополнительным функциям, что делает W2700 более выгодной покупкой для жилых комнат. Оба устройства хорошо разработаны и имеют небольшой вес. Кнопки доступны в верхней части проекторов.