Первые обзоры PlayStation 5 Pro оказались не очень хорошими

Соответственно, никакого смысла покупать новую версию консоли на текущий момент нет, потому что получить преимущества от Pro-версии вы не сможете. Это достаточно странное решение со стороны производителя — выпускать продукт, основные фишки которого можно будет заметить только в следующем году, как минимум немного странно. С другой стороны, многие фанаты в социальных сетях напоминают о том, что консоль изначально вышла с не таким уж значительным скачком по качеству графики в играх, так что и обновлённая версия на самом деле не является чем-то невероятным. Есть даже предположение, что на деле новая консоль не сможет в 4К на 60 кадрах в секунду запустить GTA 6 на момент релиза без использования всевозможных систем апскейлинга. Если это правда, то можно смело называть данную консоль абсолютным провалом в текущем поколении.