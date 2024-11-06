Первые обзоры PlayStation 5 Pro оказались не очень хорошими

Сегодня на просторах интернета появились первые обзоры новой игровой консоли PlayStation 5 Pro, которые оказались достаточно разочаровывающими для потенциальных покупателей. Дело в том, что компания Sony достаточно активно рекламировала преимущества в графике новой игровой консоли, но данные преимущества можно раскрыть исключительно в играх, которые поддерживают передовые функции трассировки лучей и всего в таком духе. К сожалению, на текущий момент таких игр всего 55, но некоторые из них получат апдейт с поддержкой передовых решений только в обозримом будущем, то есть сейчас разницу заметить вы не сможете при всём желании.

Соответственно, никакого смысла покупать новую версию консоли на текущий момент нет, потому что получить преимущества от Pro-версии вы не сможете. Это достаточно странное решение со стороны производителя — выпускать продукт, основные фишки которого можно будет заметить только в следующем году, как минимум немного странно. С другой стороны, многие фанаты в социальных сетях напоминают о том, что консоль изначально вышла с не таким уж значительным скачком по качеству графики в играх, так что и обновлённая версия на самом деле не является чем-то невероятным. Есть даже предположение, что на деле новая консоль не сможет в 4К на 60 кадрах в секунду запустить GTA 6 на момент релиза без использования всевозможных систем апскейлинга. Если это правда, то можно смело называть данную консоль абсолютным провалом в текущем поколении.
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