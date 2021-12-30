Первые примеры фото на объектив Laowa Argus 45mm f/0.95 FF

В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на представленный несколько дней назад объектив Venus Optics Laowa Argus 45mm f/0.95 FF. Напомним, что предназначенная для полнокадровых беззеркальных фотокамер с креплениями Canon RF, Nikon Z и Sony E новинка характеризуется фокусным расстоянием 45 мм, 15-лепестковой диафрагмой f/0,95-f/16, оптической схемой из 13 элементов в 9 группах, в том числе одним элементом со сверхнизкой дисперсией, одним асферическим и тремя элементами со сверхвысоким коэффициентом преломления, углом поля зрения 51,3°, минимальной дистанцией фокусировки 50 см, максимальным увеличением 0,12х, диаметром для светофильтра 72 мм, диаметром 76,8 мм, длиной 110 мм и массой 835 г. Её цена составляет 800 долларов.