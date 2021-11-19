Первые примеры фото на объектив Nikkor Z 28mm F/2.8

В сети появились первые фотографии, сделанные на представленный вчера компактный полнокадровый объектив Nikkor Z 28mm F/2.8. Напомним, что новинка характеризуется массой и длиной всего 155 граммов и 43 мм соответстенно, минимальным расстоянием для фокусировки 19 см, 7-лепестковой (скругленной) диафрагмой, быстрой и бесшумной автофокусировкой благодаря 2х шаговым приводам, насыщенными цветами и хорошим контрастом, почти сведенным на нет эффектом «дыхания фокусировки», возможностью использовать кольцо фокусировки для изменения апертуры, коррекции экспозиции или ISO, а также защитой от пыли и влаги. Цена объектива составляет 27 тысяч рублей.

Комментарии и отзывы Nikkor Z 28mm F/2.8
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