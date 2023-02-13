Первые примеры фото на объектив OM System 90mm F/3.5 Macro IS Pro

Профильный ресурс DPreview поделился первыми примерами фотографий, сделанных на новый макрообъектив OM System 90mm F/3.5 Macro IS Pro. Напомним, что предназначенная для камер системы M4/3 оптика характеризуется поддержкой 4-х кратного увеличения с телеконвертером, оптической конструкцией из 18 линз в 13 группах (в том числе два элемента Super ED, четыре ED, один Super HR и один HR), переключателем режима «Макро» с минимальной дистанцией для фокусировки от 0,25 м до 0,5 м или от 0,25 м до бесконечности, защитой по стандарту IP534, массой 453 г, длиной 136 мм, диаметром 70 мм и стабилизацией с эффективностью до 7 стопов экспозиции. Объектив станет доступен для покупки в марте цене в 1500 долларов.

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