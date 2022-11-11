Первые примеры фото с дрона DJI Mavic 3 Classic

В сети появились первые фотографии, сделанные на представленный недавно DJI Mavic 3 Classic. Напомним, что оцененная в 1600 долларов новинка характеризуется 20-Мп CMOS-датчиком формата M4/3, объективом с фокусным расстоянием 24мм (в 35-мм эквиваленте), диафрагмой от F/2.8 до F/11, возможностью записывать видео в разрешении 5.1K с частотой обновления 50 к/c, 4K до 120 к/с и 1080p с 200 к/c, временем полета до 40 минут, дальностью полета 30 км, функцией круиз-контроля, функцией ActiveTrack 5.0 для распознавания объектов и различными функциями безопасности – например, APAS 5.0 с обработкой данных с восьми сенсоров для избегания препятствий.