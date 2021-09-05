Первые примеры фото с камеры Fujifilm GFX 50S II

В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на представленную пару дней назад среднеформатную беззеркальную камеру Fujifilm GFX 50S II. Напомним, что оцененная в 340 тысяч рублей новинка характеризуется 50-Мп сенсором, как и у предшественницы, матричной системой стабилизации с компенсацией в 6.5 стопов экспозиции, увеличенным динамическим диапазоном, по сравнению с прошлым поколением, процессором X Processor 4, как в старшей модели GFX 100S, более быстрой (от 0,24 до 0,53 секунды), системой автофокусировки с эффективным распознаванием лиц и глаз, возможностью объединения 16 кадров в один для создания снимка разрешением 200 Мп, 19 режимами имитации пленки, а также дизайном, как у Fujifilm GFX100S.