Первые примеры фото с объектива Panasonic Lumix 50mm F/1.8

В сети появились первые фотографии, сделанные на представленный несколько дней назад объектив Panasonic Lumix S 50 mm F1.8 (S-S50). Напомним, что эта, предназначенная для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом L-Mount, новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, 9-лепестковой диафрагмой от f/1,8 от f/22, конструкцией из 9 элементов в 8 группах, в том числе 3 асферическими элементами, а также по одному UHR и ED-элементами, минимальной дистанцией для фокусировки 45 см, максимальным увеличением 0,14х, резьбой для фильтра 67 мм, диаметром 74 мм, длиной 82 мм, массой 300 граммов, пыле-влагозащитой, а также комплектной блендой. Объектив появится в продаже в июле по цене в 450 долларов.

Комментарии и отзывы Panasonic Lumix 50mm F/1.8
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