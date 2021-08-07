Первые примеры фото с объектива Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS

В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на объектив Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports. Данная линза появится в продаже в сентябре по цене в 1500 долларов. Напомним, что эта новинка, предназначенная для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Leica L и Sony E, характеризуется поддержкой телеконвертеров Sigma 1.4× и 2× L-Mount, стабилизацией с эффективностью в четыре стопа экспозиции, защитой от пыли и влаги, линейным и кольцевым трансфокатором, оптической конструкцией из 25 элементов в 15 группах, углом поля зрения 16,4°-4,1°, минимальной дистанцией для фокусировки 58-280 см, максимальным увеличением 1:2,9, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 95 мм, диаметром 109,4 мм, длиной 263,6 мм (Leica L) и 265,6 мм (Sony E) и массой 2100 г.