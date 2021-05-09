Первые примеры фото с объектива Sigma 35mm F/1.4 DG DN Art

В сети появились первые примеры снимков, сделанных на объектив Sigma 35mm F1.4 DG DN Art, который предназначен для полнокадровых беззеркальных камер с креплениями Sony E и Leica. Напомним, что новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным показателем f/1,4, оптической схемой из 15 элементов в 11 группах, в том числе двумя элементами SLD, одним ELD, одним FLD и двумя асферическими элементами, настраиваемой кнопкой AFL, кольцом диафрагмы с плавным или ступенчатым вращением, а также возможностью его блокировки, защитой от пыли и брызг, резьбой под фильтр 67 мм, массой 640 и 645 г, комплектным чехлом и лепестковой блендой LH728-01. Цена объектива составляет 900 долларов.

Комментарии и отзывы Sigma 35mm F/1.4 DG DN Art
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