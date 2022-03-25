Первые примеры фото с объектива Sony FE PZ 16-35mm F/4 G

В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на представленный пару дней назад полнокадровый зум-объектив Sony FE PZ 16-35mm F/4 G. Напомним, что оцененная в 1200 долларов новинка характеризуется рычагом управления для более быстрого или медленного зуммирования, кольцами зума, фокусировки и диафрагмы, линейным приводом зума и автофокусировки, оптической конструкцией из 13 элементов в 12 группах, включая два усовершенствованных асферических элемента, один со сверхнизкой дисперсией (ED), один асферический, один Super ED и один асферический элемент ED, 7-лепестковую диафрагму, минимальным расстоянием для фокусировки 28 см на фокусном расстоянии 16 мм и 24 см на 35 мм, защитой от пыли и влаги, фтористым покрытием переднего элемента для защиты от загрязнений, диаметром 80,5 мм, длиной 88,1 мм и массой 353 г.