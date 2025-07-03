Первый эксклюзив PlayStation 5 выйдет на Xbox

Судя по пресс-релизу Xbox, в версии для Xbox не будет требования входа в PSN, что порадует многих игроков. Игроков ждёт широкий выбор заданий против трёх фракций — инопланетян, роботов и новой расы Illuminate. А поскольку игра живёт по правилам live-сервиса, сюжет постоянно развивается, а разработчики не упускают возможности подшутить над сообществом. Кроме того, с запуском игры на новой платформе аудитория игры явно станет больше — для тайтла, в котором важен мультиплеер с другими игроками, это очень важный момент. При этом можно смело говорить, что условное сражение на рынке консолей постепенно подходит к концу, потому что два непримиримых в прошлом врага приняли решение обменяться эксклюзивами и расширять свой бизнес. Это не может не радовать.