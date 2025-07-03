Первый эксклюзив PlayStation 5 выйдет на Xbox

Сегодня студия Arrowhead Game Studios официально объявила, что кооперативный PvE-шутер Helldivers 2 доберётся до Xbox Series X и Series S уже 26 августа. Стоимость игры составит 40 долларов и она будет поддерживать кроссплей между всеми платформами. Это знаковое событие — Helldivers 2 станет первой игрой, изданной Sony Interactive Entertainment, которая выйдет на Xbox. Игра, запущенная в начале 2023 года на PlayStation 5 и ПК, стала неожиданным хитом. Особенно ярко она проявила себя в Steam, где получила рейтинг «чрезвычайно положительный» — до тех пор, пока Sony не ввела (и вскоре не отменила) обязательную привязку к PSN для игроков на ПК, что вызвало волну негатива и массовый пересмотр оценок.

Судя по пресс-релизу Xbox, в версии для Xbox не будет требования входа в PSN, что порадует многих игроков. Игроков ждёт широкий выбор заданий против трёх фракций — инопланетян, роботов и новой расы Illuminate. А поскольку игра живёт по правилам live-сервиса, сюжет постоянно развивается, а разработчики не упускают возможности подшутить над сообществом. Кроме того, с запуском игры на новой платформе аудитория игры явно станет больше — для тайтла, в котором важен мультиплеер с другими игроками, это очень важный момент. При этом можно смело говорить, что условное сражение на рынке консолей постепенно подходит к концу, потому что два непримиримых в прошлом врага приняли решение обменяться эксклюзивами и расширять свой бизнес. Это не может не радовать.