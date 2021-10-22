Первый трейлер обновленной трилогии GTA

Rockstar Games наконец-то продемонстрировали трейлер обновленной трилогии Grand Theft Auto , включая GTA III , Vice City и San Andreas , демонстрируя множество графических улучшений, внесенных в каждую игру.

Коллекция Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition выйдет в цифровом виде 11 ноября по цене 59,99 долларов. Вы сможете играть в них на Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, Xbox One, новых консолях Series X / S и ПК через Rockstar Games Launcher. Он выйдет на физическом носителе 7 декабря, а в первой половине 2022 года выйдут версии для iOS и Android. Rockstar Games запустила сайт, на котором вы можете просмотреть более подробную информацию. Подписчики Xbox Game Pass получат мгновенный доступ к Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition в день запуска. Grand Theft Auto III - The Definitive Edition выйдет на PlayStation Now 7 декабря. Rockstar Games подтвердила, что в каждой игре есть элементы управления, вдохновленные из Grand Theft Auto V. Что касается интерфейсов, каждая игра предлагает обновленное оружие и радиостанцию, а также новые мини-карты, которые позволяют игрокам устанавливать путевые точки и пункты назначения.
Комментарии и отзывы Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition
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