Первый в мире 3D-печатный электромотоцикл

2018-11-25, Автор - Anna; Продукт - электробайк Nera; [102]
Немецкий специалист по 3D-печати BigRep продемонстрировал свой прототип под названием Nera — это электробайк, напечатанный на крупномасштабных 3D-принтерах.

От рамы и вилки до колесных дисков и даже безвоздушных шин, почти все компоненты этого мотоцикла были напечатаны на 3D с машинами производства BigRep. Его разработали дизайнеры Марко Маттиа Кристофори и Максимилиана Седлака. Размеры мотоцикла: 190 x 90 x 55 сантиметров.

В результате получается компактный электробайк, который полностью функционирует. Стоит отметить, что Nera — это лишь прототип, и о серийном производстве пока речи не идет. Каких-либо данных о силовой установке, ее отдаче, запасе хода электробайка на данный момент нет.

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