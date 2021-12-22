Первый в мире натриево-ионный солнечный генератор Bluetti NA300 и B480

Компания Bluetti Power Inc выпустила первый в мире натриево-ионный солнечный генератор. С ростом осведомленности о глобальном потеплении и изменении климата, технологии стремятся к углеродной нейтральности, что требует перехода от традиционных энергетических систем к возобновляемым, таким как химические батареи и машины с батарейным питанием.

Чтобы справиться с этой проблемой, Bluetti решила использовать натрий-ионные батареи вместо литий-ионных. Натрий - один из самых близких к литию металлов, поскольку он имеет почти аналогичные химические свойства и широко доступен в земной коре. В земной коре натрия в тысячу раз больше, чем лития. Таким образом, натрий-ионные аккумуляторы считаются оптимальной альтернативой литий-ионным. И после некоторых исследований и разработок Bluetti создал первый в мире натриево-ионный солнечный генератор Bluetti NA300 и B480.

Bluetti NA300 и B480 сохраняют почти все функции, доступные в его предшественнике EP500 Pro. Натриево-ионная электростанция оснащена 4 вилками на 20 А и 1 выходными портами 30 А L14-30, управляемыми встроенным синусоидальным инвертором мощностью 3000 Вт, который может питать почти все ваши бытовые электронные устройства. NA300 еще больше превосходит EP500 Pro по мощности солнечной энергии до 3000 Вт. Он также упоминается как самый быстро-заряжаемый солнечный генератор, так как он заряжается от 0 до 80% всего за 30 минут при использовании быстрой двойной зарядки переменного тока.

NA300 поддерживает 2 аккумуляторных модуля B480 (4800 Втч каждый), что увеличивает общую емкость до 12600 Втч. Это означает, что блок питания NA300 может обеспечивать постоянным электроснабжением семью в течение нескольких дней или даже недель. Это особенно полезно при сбоях электросети или стихийных бедствиях. Кроме того, NA300 также предлагает соединение 240 В и поддерживает удаленное управление приложениями IoT с помощью iOS или Android.

Натрий-ионная аккумуляторная электростанция Bluetti NA300 и B480 дебютирует на выставке CES 2022, 5 января.