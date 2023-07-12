Phanteks представила универсальный корпус Enthoo Pro 2 Server Edition

Сегодня компания Phanteks официально представила свой совершенно новый корпус Enthoo Pro 2 Server Edition для ПК, разработанной сборки компьютера с максимально эффективным охлаждением за счёт мощного потока воздуха. Кроме того, благодаря инновационным решениям и просторному пространству внутри корпуса, Enthoo Pro 2 Server Edition позволяет установить абсолютно любые компоненты системы — от достаточно длинных видеокарт до материнских плат в форм-факторе SSI-EEB, а также кастомное водяное охлаждение и множество других компонентов системы.

С поддержкой как потребительской, так и серверной аппаратной части, Enthoo Pro 2 Server Edition позволяет собирать производительные рабочие или домашние системы для работы дома, в офисе, на предприятии и не только. Версия Server Edition расширяет поддержку большего количества устройств PCIe, вмещает серверное оборудование и предлагает более эффективное охлаждение для оптимальной производительности. Впрочем, стоит сразу отметить, что отличий между серверной и обычной версиями не так уж много, так что при желании вы сможете совершенно спокойно собрать крайне производительный компьютер для работы с любого рода задачами. Правда, пока что цен на этот корпус для российского рынка не назвали, но мы предполагаем, что удовольствие не из дешёвых, потому что на самом деле это флагманское решение топового уровня с очень гибкой кастомизацией, а за такое обычно приходится платить очень и очень много.