Phanteks представила универсальный корпус Enthoo Pro 2 Server Edition

С поддержкой как потребительской, так и серверной аппаратной части, Enthoo Pro 2 Server Edition позволяет собирать производительные рабочие или домашние системы для работы дома, в офисе, на предприятии и не только. Версия Server Edition расширяет поддержку большего количества устройств PCIe, вмещает серверное оборудование и предлагает более эффективное охлаждение для оптимальной производительности. Впрочем, стоит сразу отметить, что отличий между серверной и обычной версиями не так уж много, так что при желании вы сможете совершенно спокойно собрать крайне производительный компьютер для работы с любого рода задачами. Правда, пока что цен на этот корпус для российского рынка не назвали, но мы предполагаем, что удовольствие не из дешёвых, потому что на самом деле это флагманское решение топового уровня с очень гибкой кастомизацией, а за такое обычно приходится платить очень и очень много.