Phantom Wolverine V2 новый геймпад от Razer для новой серии Xbox

Razer выпустила новый геймпад, получивший название Razer Phantom Wolverine V2, который был специально создан для игровой консоли Microsoft Xbox Series X и S. Геймпад в настоящее время доступен для покупки в интернет-магазине Razer за 136 долларов США.

Phantom Wolverine V2 имеет эргономичную L-образную рукоятку с нескользящей резиновой канавкой для удобного захвата, гарантируя, что игроки могут быстро и точно переключать кнопки. Ручка также использует конструкцию проводного соединения для обеспечения своевременного ответа.

Передняя часть ручки также оборудована двумя многофункциональными кнопками, которые можно переназначить с помощью водителя. Нижняя часть ручки также оборудована двумя кнопками блокировки слайдера, которые могут активировать режим чувствительного триггера и сократить время нажатия двух основных кнопок триггера.

Phantom Wolverine V2 также оснащен 3,5-мм аудиоинтерфейсом в нижней части ручки, который можно напрямую подключить к наушникам. С помощью эксперта по настройке ручки Razer XBox вы можете переназначить многофункциональные кнопки и кнопки триггеров, настроить ползунок чувствительности и другие операции, что является более настраиваемым.