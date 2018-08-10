Philips SpeedPro Max порадует своими возможностями

Компания Philips представила линейку вертикальных беспроводных пылесосов SpeedPro Max. Это идеальный вариант для быстрой уборки в вашей квартире или доме — не нужно долго собирать пылесос, искать подходящую свободную розетку и потом таскать за собой большой пылесборник. Данный девайс вы просто достаете из шкафа, включаете и начинаете работать. Отдельно стоит похвалить продукт за насадку, которая втягивает мусор в 360 градусах вокруг себя и существенно ускоряет процесс уборки, крутой двигатель PowerBlade LED-подсветку. Последний элемент особенно важен, ведь иногда под диваном или за шкафом недостаточно светло и можно не заметить какую-то пыль или мусор, тогда как подсветка позволяет вам делает уборку более качественно. Отличный вариант для современного пользователя, который любит высокие технологии.