Philips представила ручной отпариватель серии 8000

Philips представила ручной отпариватель серии 8000. Новинки предлагают быстрый и качественный уход за одеждой.

Серия 8000 представлена моделями GC800/80, GC801/10 и GC810/20. Они сочетают в себе современные технологии в уходе за любыми тканями, мобильность и удобство в использовании. Гладить одежду можно как вертикально, так и горизонтально благодаря специальному коврику StyleMat со специальным отражающим покрытием защитит ее от воздействия пара и поможет быстро добиться идеального результата.

Технология OptimalTemp сводит к нулю риск прожечь или повредить деликатную ткань в процессе отпаривания. Кроме того, горячий пар, который создает отпариватель уничтожает 99,9% бактерий. Прибор оборудован резервуаром, который вмещает в себя до 230 мл. Это позволяет отпаривать до 5 предметов одежды или двух образов за один раз. Мощная подача пара 32 г/мин поможет добиться идеального результата за считанные минуты.

Для продления срока службы прибора предусмотрена технология очистки от накипи DeCalc. Простая и удобная система предотвращает возникновение разводов во время отпаривания и обеспечивает стабильную работу прибора в течение долгих лет, даже если регулярно использовать воду из-под крана.

Прибор представлен в трех цветах: лаконичный черный, классический бело-розовый и стильное сочетание синего и золотого. В комплект всех трех моделей входят варежка и насадка-щетка, которые сделают уход за одеждой еще удобнее и проще.

Ручные отпариватели Philips уже в продаже, рекомендованная розничная цена составляет 12 990 и 13 990 рублей соответственно.
Комментарии и отзывы Philips GC800/80, GC801/10 и GC810/20
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