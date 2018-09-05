Philips представила умные новинки на выставке IFA 2018

Philips представила комплекс «умных» продуктов для заботы о здоровье на международной выставке потребительской техники и электроники IFA.

Новая услуга Philips Sonicare Solutions Teledentistry Service позволяет проводить удаленные стоматологические консультации. Достаточно загрузить в приложение для звуковой зубной щетки Sonicare фото полости рта и ожидать рекомендации врача в течение 24 часов

Следить за качеством питания поможет смарт-блендер, который сам подбирает нужное количество ингредиентов, анализирует содержание питательных элементов в продуктах и дает персональные рекомендации

Маска для сна Philips SmartSleep точно улавливает медленные фазы сна и увеличивает их продолжительность в реальном времени. Сон становится здоровым и крепким, что позволяет быть более внимательными, сконцентрированными и энергичными в течение дня

Новая бритва Shaver Series 9000 Prestige «считывает» информацию о жесткости и длине щетины с помощью специального сенсора, и обновляет данные каждый 15 секунд. Благодаря этому бритва делает идеальный чистый срез, не травмируя кожу