Philips представила умный переключатель Hue Tap

Компания Signify только что анонсировала новый дисковый переключатель Philips Hue Tap, портативную лампу Hue Go и полностью настраиваемое трековое освещение в ряде обновлений интеллектуального освещения. Дисковый переключатель Hue Tap (стоит 49 долларов) доступен в матовом черном или белом цвете и регулирует яркость поворотом диска. Чем быстрее вы поворачиваете его, тем быстрее ваши огни становятся ярче или тусклее. Он имеет четыре кнопки, с помощью которых можно управлять сценами в трех комнатах или зонах дома. Магнитное основание позволяет использовать Tap dial в качестве пульта дистанционного управления. Трековое освещение Philips Hue Perifo состоит из отдельных направляющих, которые позволяют выбирать длину направляющей.

Его можно прикрепить к стене или потолку, подключить к внутренней проводке или стандартной розетке, а также оснастить прожекторами Hue, подвесками, световыми балками и световыми трубками на ваш выбор. Также есть новая переносная настольная лампа Hue Go для использования внутри помещений (стоит 159,99 долларов). Время автономной работы длится до 48 часов, прежде чем потребуется перезарядка в зарядной базе. Кнопка позволяет переключаться между предустановленными световыми сценами в соответствии с вашими потребностями. Стоит отметить, что дисковый переключатель доступен уже сейчас, а настольная лампа Go появится только летом. И, конечно, придется подождать, пока ритейлеры завезут новинку в страну.