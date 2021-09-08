Philips представляет новые умные электробритвы SkinIQ

Philips рада представить новые умные электробритвы SkinIQ серии 9000.

Новые бритвы серии 9000 с технологией SkinIQ адаптируются к уникальным особенностям лица любого мужчины и обеспечивают высочайший комфорт и превосходный результат во время и после бритья. Умная бритва Philips поможет утром сконцентрироваться на главном и на несколько минут остаться лицом к лицу с собой.

Технология SkinIQ персонализирует бритье для максимально эффективного результата благодаря трем встроенным датчикам. Датчик мощности адаптируется к особенностям типа волос, измеряя параметры щетины 500 раз в секунду. Датчик силы давления поможет снизить раздражение на коже с помощью светового индикатора, который подскажет, если давление будет слишком сильным или слишком слабым. Датчик управления движением следит за вашей техникой и помогает улучшить технику бритья, используя меньшее количество движений.

Специалисты Philips нашли способ забыть о ней навсегда. 72 cамозатачивающихся лезвия Dual SteelPrecision совершают 2 500 срезаний в секунду, обеспечивая максимально гладкое бритье безопасно для кожи. Защитное покрытие SkinGlide, в свою очередь, гарантирует более гладкое скольжение, снижая трение и минимизируя раздражение. Обеспечить тщательное и комфортное бритье даже на самых труднодоступных участках также помогают подвижные головки, которые вращаются на 360°, полностью повторяя контуры лица.

С помощью приложения Philips GroomTribe, вы можете не только настроить параметры бритья, но и следить за состоянием кожи. Также пользователь в режиме реального времени получает рекомендации для того, чтобы улучшить технику и бриться меньшим количеством движений. Лаконичный и элегантный дизайн новой бритвы Philips SkinIQ не оставят никого равнодушным. Устройство удобно брать с собой в поездки: в комплекте есть дорожный чехол для путешествий и, в отличие от обычного станка, новую бритву Philips можно провозить в ручной клади. Мощная система очистки эффективно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту, поддерживая ее в оптимальном состоянии.

Новая линейка бритв уже в продаже. Рекомендованная розничная цена составит: для модели S9982 – 25 990 рублей, для модели S9985 – 29 990 рублей, для моделей S9986 и S9987 – 27 990 рублей.