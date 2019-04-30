Philips разработала умный пояс для борьбы с храпом

Philips считает, что правильная вибрация может помочь избавиться от храпа, не мешая никому спать дальше. Последнее дополнение к ассортименту умных устройств компании - это ремень Philips SleepSmart Snoring Relief Band.

Ремень автоматически регулирует режимы и интенсивность вибраций, так что они остаются эффективными, и вы не научитесь подсознательно их игнорировать. Сам сенсорный блок вставлен в полосу, которая может быть изменена для разных пользователей.

Машинное обучение отслеживает привычки сна, чтобы определить лучший момент, чтобы дать вам толчок сменить положение. Ремень имеет небольшой дисплей для отображения состояния устройства. Мы узнаем больше на IFA 2019 в сентябре этого года.