Philips выпустила парогенератор PerfectCare Compact Plus

Компания Philips давно радует нас интересными и качественными продуктами, которые не только дают возможность прикоснуться к новым технологиям, но и делают нашу жизнь более комфортной. К примеру, компания выпустила в свет новый парогенератор под названием PerfectCare Compact Plus, который обеспечивает постоянную подачу пара. Вы можете без проблем обработать даже самые сложные складки на своей одежде, хотя вам для этого даже не нужно прилагать усилий. Мощный поток пара все делает за вас. Кроме того, продукт очень компактен и удобен в хранении, что крайне важно в большинстве ситуаций, плюс есть классная технология Smart Calc-Clean, которая очищает устройство от накипи. Если вы часто гладите свою одежду, то это — ваш идеальный помощник.