Phison перешла на новую модель продажи памяти

В Phison заявили, что рост цен на NAND существенно увеличил потребность в оборотном капитале. Чтобы обеспечить более стабильные поставки, компания намерена обсуждать условия предоплаты индивидуально с каждым заказчиком. Согласно публикации, за последний год цены на NAND выросли более чем на 500 процентов, и с учетом текущей динамики спроса этот показатель может продолжить расти. Одной из ключевых причин перехода Phison к модели предоплаты стало ожидание дальнейшего усиления роли NAND в сфере искусственного интеллекта — производитель хочет выжать из этой ситуации максимум выгоды, что вполне ожидаемо ударит по конечным потребителям. Ведь производители конечной продукции будут перекладывать новую финансовую нагрузку на покупателей.