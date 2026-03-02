Phison перешла на новую модель продажи памяти

Сегодня появилась информация о том, что модель работы Phison на фоне ситуации на рынке NAND-памяти кардинально изменилась — теперь компания переходит к получению предоплаты от клиентов, поскольку отрасль оказалась в довольно затруднительном положении. В сегменте NAND-памяти наблюдается серьёзный дисбаланс поставок, что связано с резким ростом роли накопителей в задачах ИИ-инференса за последние месяцы. Спотовые цены на NAND заметно выросли за несколько кварталов, и для таких поставщиков, как Phison, это уже начинает сказываться на маржинальности. По данным DigiTimes, компания переходит на модель предоплаты — клиентам придётся вносить средства заранее, чтобы гарантировать себе объёмы поставок.

В Phison заявили, что рост цен на NAND существенно увеличил потребность в оборотном капитале. Чтобы обеспечить более стабильные поставки, компания намерена обсуждать условия предоплаты индивидуально с каждым заказчиком. Согласно публикации, за последний год цены на NAND выросли более чем на 500 процентов, и с учетом текущей динамики спроса этот показатель может продолжить расти. Одной из ключевых причин перехода Phison к модели предоплаты стало ожидание дальнейшего усиления роли NAND в сфере искусственного интеллекта — производитель хочет выжать из этой ситуации максимум выгоды, что вполне ожидаемо ударит по конечным потребителям. Ведь производители конечной продукции будут перекладывать новую финансовую нагрузку на покупателей.