Pikmin 3 Deluxe выйдет на Nintendo Switch с новым контентом

Pikmin 3 выйдет на Nintendo Switch 30 октября 2020 года.

Игра под названием Deluxe включает в себя не только весь ранее выпущенный контент, но и новые игровые режимы и сюжеты.

Pikmin - одна из самых странных и самых любимых игровых франшиз Nintendo, в которой задействованы милые маленькие существа, которых игроки должны вести и организовывать, чтобы решать головоломки.

В дополнение ко всему дополнительному контенту эта версия Pikmin 3 Deluxe также будет включать новые настройки сложности, систему подсказок и улучшенное нацеливание. Ещё можно будет пройти всю сюжетную кампанию в кооперативном режиме.