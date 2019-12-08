Pillars of Eternity 2: Deadfire выйдет в январе на PS4 и Xbox One

Разработчики игры Pillars of Eternity 2: Deadfire наконец то назвали дату выхода игры на платформу PlayStation 4 и Xbox One.

Pillars of Eternity 2: Deadfire выйдет на приставках Sony и Microsoft Xbox One уже 28 января 2020 года. Вместе с консольной версией Obsidian выпустит и коллекционное издание стоимостью 130 долларов.

В Pillars of Eternity 2 игрок продолжал путешествие в роли слышащего, только теперь ему предстоит решить более глобальную проблему. Бог Эотас возродился в каменном титане, поставив под угрозу весь мир. Герою же предстоит разобраться в происходящем и мотивах восставшего божества.