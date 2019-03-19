Pixel 4 от Google и его функции

На представленных 3D-изображениях видно, что сканер отпечатков пальцев на тыльной панели отсутствует. Вероятнее всего, производитель решил интегрировать его в экранную панель. Камера для селфи расположена так же, как у флагмана Samsung Galaxy S10, в верхней части дисплея. У базовой модели Google Pixel 4 «фронталка» будет иметь один датчик изображения, а лицевая камера более продвинутого варианта Google Pixel 4 XL получит два оптических модуля.На представленных 3D-изображениях видно, что сканер отпечатков пальцев на тыльной панели отсутствует. Вероятнее всего, производитель решил интегрировать его в экранную панель. Камера для селфи расположена так же, как у флагмана Samsung Galaxy S10, в верхней части дисплея. У базовой модели Google Pixel 4 «фронталка» будет иметь один датчик изображения, а лицевая камера более продвинутого варианта Google Pixel 4 XL получит два оптических модуля.О стоимости смартфона пока неизвестно.