Планшет Chuwi Ubook получит SSD емкостью до 1 ТБ

На краудфандинговой площадке Kickstarter стартовала кампания по сбору денег на планшет Chuwi Ubook, который будет стоить 400 долларов. Поддержавшие проект смогут получит его с 25-процентной скидкой. Новинку оснастили 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, процессором Intel Core M3 и графикой Intel HD Graphics 515, аккумулятором на 30,4 мАч, твердотельным накопителем до 1 ТБ, U-образной подставкой, как у HP Spectre X2, подключаемой клавиатурой, операционной системой Windows 10, разъемами USB-A, USB-C, MicroHDMI, 3,5 мм, слотом для карт памяти, двумя динамиками. Стоит заметить, что из всех представленных на рынке планшетов, только Apple iPad Pro поддерживает расширение твердотельного накопителя до 1 ТБ.