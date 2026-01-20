Red Magic Gaming Tablet 3 Pro GOLDEN SAGA Limited Edition оценили в $1145

Компания Red Magic объявила о выходе планшета Red Magic Gaming Tablet 3 Pro GOLDEN SAGA Limited Edition, который оценен в 1145 долларов за единственную конфигурацию с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти. Новая версия отличается от базовой тыльной панелью с сапфировым стеклом аэрокосмического класса, а также комплектом поставки с защитным чехлом и 80-Вт адаптером питания.

Планшет также оснащается 9,06-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1504:2400 пикселей, кадровой частотой до 165 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и сверхвысокочастотным ШИМ-диммированием на уровне 5280 Гц, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, игровым чипом Redcore R3 Pro, системой охлаждения с вентилятором и батареей ёмкостью 8200 мАч.
